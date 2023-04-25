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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Санкции США позволили TSMC привлечь к себе клиентов китайских производителей чипов
В сегменте продвинутой литографии.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Власти США ограничивают развитие не только китайской полупроводниковой отрасли в целом, но и отдельных местных компаний. Среди контрактных производителей чипов SMIC является лидером как по масштабу бизнеса, так и в технологической сфере. Некоторые источники даже сообщали прошлой осенью, что SMIC претендует на освоение техпроцесса, по своим характеристикам напоминающего 5-нм технологию конкурентов.

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По данным DigiTimes, многие клиенты SMIC и более мелких китайских контрактных производителей уже разместили свои заказы на мощностях тайваньской TSMC, решившись на такую миграцию из-за санкций США.

Источник изображения: SMIC

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вполне вероятно, что в будущем такой отток только усилится — по крайней мере, если речь идёт о достаточно продвинутой литографии, ведь на зрелую ограничения США пока не распространяются.

#полупроводники #tsmc #китай #санкции #китайские производители #smic
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