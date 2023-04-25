Власти США ограничивают развитие не только китайской полупроводниковой отрасли в целом, но и отдельных местных компаний. Среди контрактных производителей чипов SMIC является лидером как по масштабу бизнеса, так и в технологической сфере. Некоторые источники даже сообщали прошлой осенью, что SMIC претендует на освоение техпроцесса, по своим характеристикам напоминающего 5-нм технологию конкурентов.
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По данным DigiTimes, многие клиенты SMIC и более мелких китайских контрактных производителей уже разместили свои заказы на мощностях тайваньской TSMC, решившись на такую миграцию из-за санкций США.
Вполне вероятно, что в будущем такой отток только усилится — по крайней мере, если речь идёт о достаточно продвинутой литографии, ведь на зрелую ограничения США пока не распространяются.