На соответствующие цели будет выделено не менее $14 млн.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Муниципальные власти крупных китайских городов вполне могут себе заниматься активной инвестиционной деятельностью. Как сообщает Reuters, администрация Шанхая полна решимости вложить до $14,5 млн в компании, связанные с проектированием полупроводниковых компонентов и разработкой систем искусственного интеллекта. Тем самым власти мегаполиса приблизят достижение Китаем технологического суверенитета.

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Источник изображения: Reuters

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Естественно, указанной суммы для получения значимой отдачи не хватит, но к этим средствам могут быть добавлены как частные инвестиции, так и субсидии по линии центральных властей КНР. Ужесточение санкций со стороны США и их политических союзников только стимулирует более активное финансирование властями Китая программ, позволяющих добиться более высокой независимости от зарубежных поставщиков.