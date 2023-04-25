Выступая вчера с презентацией, как сообщает Reuters, руководители Renault заявили об отсутствии у французской компании намерений ввязываться в «ценовую войну» с Tesla, но при этом продемонстрировали амбиции по развитию программного обеспечения, которое будет управлять электромобилями марки. К 2026 году Renault совместно с Google и Qualcomm разработает новую платформу, которая по своим возможностям не будет уступать решениям Tesla с точки зрения возможности непрерывного обновления программного обеспечения «по воздуху».
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Помимо сокращения расходов на исследования и разработки по сравнению с машинами прежнего поколения, новая платформа позволит сократить количество выделяемых на один электромобиль микропроцессоров со ста до двадцати штук. К середине 2026 года на эту платформу начнут переходить коммерческие электромобили Renault и родственных марок, спортивная Alpine примерит платформу второй по очереди, а до массовых легковых моделей она доберётся несколько позже.