Квартальный отчёт Intel будет опубликован только к концу недели, но предвосхитить его не самыми оптимистичными прогнозами взялся аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), более известный своими предсказаниями относительно планов Apple. На этой неделе он заявил, что объёмы заказов на поставку серверных процессоров Intel Sapphire Rapids сокращены в два раза на фоне низкого спроса.
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Между тем, на выход этих процессоров, который многократно откладывался, компания делала серьёзную ставку. Дело может быть и не в свойствах новых процессоров как таковых, а в общей слабости спроса в серверном сегменте, который хоть и должен ожить на фоне интереса клиентов к технологиям генеративного искусственного интеллекта, пока в большей степени страдает от негативных макроэкономических явлений. Что характерно, подобные откровения аналитика увлекли вниз курс акций не только Intel, но и конкурирующих AMD и NVIDIA, поскольку описываемая проблема может быть характерна не только для первой из компаний.