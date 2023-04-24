В прежние годы опция бесплатной пожизненной зарядки на фирменных станциях Supercharger компанией Tesla щедро раздавалась покупателям Model S и Model X, поскольку могла выступать в качестве дополнительного стимула для продаж. С 2018 года компания начала сворачивать подобную практику, а после недавних слов руководства о стремлении больше зарабатывать на услугах, чем на самих электромобилях некоторые действия со стороны Tesla начинают становиться более понятными в изложении Electrek.
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Как выясняется, до 30 июня покупатели Tesla Model X и Model S в США могут получить не только три месяца бесплатной безлимитной зарядки на фирменных станциях Supercharger, но и удвоить этот срок, если откажутся от владения такими же электромобилями предыдущих лет выпуска, к которым привязано право бесплатно заряжаться в течение всего срока эксплуатации машины. Это право не переходит новому владельцу после продажи электромобиля, но оно не закрепляется и за клиентом Tesla как таковым. Предложение действует только в комбинации, когда первый владелец машины заряжает её на фирменных станциях. Получается, что при необходимости купить новую Tesla Model S или Model X обладатель такой привилегии её уже лишится. В качестве компенсации ему будет предложено право на протяжении шести месяцев бесплатно заряжать свой электромобиль. Правда, для этого новую машину нужно успеть получить до 30 июня текущего года.