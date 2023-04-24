Уже в этом десятилетии.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Пока взоры Илона Маска (Elon Musk) обращены к Марсу, китайская космическая программа предусматривает начало освоения естественного спутника Земли в ближайшие годы. По информации Reuters, ссылающейся на китайское издание China Daily, в течение пяти лет Китай рассчитывает начать строительство лунной базы с использованием материалов местного происхождения.

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Источник изображения: Reuters

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К 2028 году на поверхности Луны должен высадиться специальный робот, который сможет создавать строительные материалы для сооружения стен зданий на поверхности этого спутника нашей планеты с использованием технологий трёхмерной печати. Данная миссия будет носить экспериментальный характер, и нужно быть готовыми к тому, что у китайских специалистов в указанные сроки не получится наладить изготовление строительных материалов на Луне.