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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай рассчитывает заняться строительством зданий на Луне с использованием технологий трёхмерной печати
Уже в этом десятилетии.
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Пока взоры Илона Маска (Elon Musk) обращены к Марсу, китайская космическая программа предусматривает начало освоения естественного спутника Земли в ближайшие годы. По информации Reuters, ссылающейся на китайское издание China Daily, в течение пяти лет Китай рассчитывает начать строительство лунной базы с использованием материалов местного происхождения.

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Источник изображения: Reuters

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К 2028 году на поверхности Луны должен высадиться специальный робот, который сможет создавать строительные материалы для сооружения стен зданий на поверхности этого спутника нашей планеты с использованием технологий трёхмерной печати. Данная миссия будет носить экспериментальный характер, и нужно быть готовыми к тому, что у китайских специалистов в указанные сроки не получится наладить изготовление строительных материалов на Луне.

#китай #луна #китай и космос #китай и луна
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