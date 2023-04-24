Но выпускать его под собственной маркой не будет.

Глава SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son), как известно, весьма увлечён идеей вывода принадлежащей этой японской корпорации британской компании Arm на американский фондовый рынок, поэтому повышение привлекательности этого актива становится для него первостепенной задачей. По данным Financial Times, при поддержке контрактных производителей чипов Arm уже на протяжении шести месяцев готовит к выходу прототип процессора, созданный с использованием передовых технологий.

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Источник изображения: Arm

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Его задачей будет привлечение внимания к возможностям Arm именно разработчиков и производителей чипов, в серию такой процессор под собственной маркой компания запускать не собирается. В противном случае Arm пришлось бы тратить гораздо больше средств, а пока существующая бизнес-модель с лицензированием процессорных архитектур функционирует лучше с точки зрения потребности в капитале. В какой-то мере выпущенный прототип позволит поднять престиж Arm в глазах инвесторов перед выходом на IPO.