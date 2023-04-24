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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США хотят надавить на Китай через Южную Корею в случае появления у него претензий к Micron
Вопрос может быть поднят на встрече президентов двух стран.
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Недавно запущенное властями КНР расследование в отношении соответствия продукции американской Micron Technology местным требованиям к информационной безопасности уже обеспокоило чиновников в США, если верить очередной публикации Financial Times. Вопрос даже внесён в повестку встречи президентов США и Южной Кореи, которая состоится на этой неделе, как отмечает источник.

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Источник изображения: Bloomberg

Ожидается, что власти США потребуют от Южной Кореи ограничить поставки микросхем памяти для нужд китайских клиентов в том случае, если регуляторы КНР заблокируют использование продукции Micron у себя в стране. По мнению авторов инициативы, это создаст дефицит микросхем памяти в Китае и нанесёт вред экономике страны. Как известно, по итогам прошлого года Micron до четверти своей выручки получила в Китае и Гонконге.

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Для корейских компаний Samsung Electronics и SK hynix следование требованиям США означало бы усложнение деятельности в Китае, поскольку они производят на территории страны существенную часть своей продукции. Южнокорейские производители зависят от благосклонности властей США, поскольку в условиях действующих против Китая санкций корейские поставщики памяти должны сохранять возможность эксплуатировать свои китайские предприятия.

#samsung #полупроводники #сша #санкции #micron #sk hynix #южная корея
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