Недавно запущенное властями КНР расследование в отношении соответствия продукции американской Micron Technology местным требованиям к информационной безопасности уже обеспокоило чиновников в США, если верить очередной публикации Financial Times. Вопрос даже внесён в повестку встречи президентов США и Южной Кореи, которая состоится на этой неделе, как отмечает источник.
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Ожидается, что власти США потребуют от Южной Кореи ограничить поставки микросхем памяти для нужд китайских клиентов в том случае, если регуляторы КНР заблокируют использование продукции Micron у себя в стране. По мнению авторов инициативы, это создаст дефицит микросхем памяти в Китае и нанесёт вред экономике страны. Как известно, по итогам прошлого года Micron до четверти своей выручки получила в Китае и Гонконге.
Для корейских компаний Samsung Electronics и SK hynix следование требованиям США означало бы усложнение деятельности в Китае, поскольку они производят на территории страны существенную часть своей продукции. Южнокорейские производители зависят от благосклонности властей США, поскольку в условиях действующих против Китая санкций корейские поставщики памяти должны сохранять возможность эксплуатировать свои китайские предприятия.