Нет, в заголовке не будет числа с пятью нулями.

В Европе на деятельность относительно молодой компании Northvolt делаются большие ставки, ведь она рассчитывает стать крупным региональным производителем тяговых батарей. Как сообщается, эта шведская компания совместно с производителем грузовиков Scania с 2017 года разрабатывала аккумуляторы для электрических тягачей, способные предложить коммерческим перевозчикам достойный эксплуатационный ресурс.

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Источник изображения: Electrek

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В этом месяце партнёры представили прототип тяговой батареи, способной проходить за свой жизненный цикл до полутора миллионов километров. По сути, теперь ресурс тяговой батареи не ограничивает ресурс самого грузовика, чей срок жизни формально рассчитан на те самые 1,5 млн км. Ячейки с номинальным напряжением 3,6 В обладают ёмкостью 157 А·ч, их химический состав не уточняется, но при производстве такой аккумулятор обеспечивает на треть меньшие углеродные выбросы, чем существующие на рынке аналоги. На предприятии Northvolt в Швеции такие ячейки производятся с использованием энергии только гидро- и ветряных электростанций. Scania запустит собственное производство этих батарей на новом предприятии в Швеции до конца текущего года.