Компания Black Sesame была основана в 2016 году и уже удостоилась внимания Baidu.

Зона коммерческой эксплуатации роботизированных такси подразделением Baidu весной этого года распространилась на один из технопарков китайской столицы, а до этого подобная деятельность началась в двух других городах страны. О заинтересованности китайского интернет-гиганта в развитии собственной аппаратной платформы для роботизированного транспорта может говорить тот факт, что на недавнем отраслевом мероприятии в Шанхае, как отмечает Nikkei Asian Review, компания Baidu объявила о сотрудничестве с молодым разработчиком специализированных процессоров Black Sesame Technologies.

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Источник изображения: Baidu

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Последняя из компаний была основана лишь в 2016 году, но уже продемонстрировала успехи в создании компонентов для систем автопилота, которые сочетают высокую производительность и умеренную себестоимость. Вопрос цены в этой сфере очень важен, как дали понять представители Baidu. Без разумной стоимости такие технологии не смогут стать массовыми. Китайский гигант рассчитывает оказаться в числе лидеров на рынке услуг по автоматизации пассажирских перевозок, поэтому активно ищет потенциально выигрышных партнёров. Решения на основе разработок Black Sesame будут интегрированы в прототипы систем управления Baidu уже в этом году.