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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
О восстановлении рынка ПК к концу года аналитики Morgan Stanley теперь говорят с меньшей уверенностью
Кризис продлится ещё не менее двух кварталов.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Для представителей Morgan Stanley, как выясняется, публикация компанией Seagate Technology квартальной отчётности, которая разочаровала инвесторов, оказалась достаточным для ухудшения собственных прогнозов сигналом. По словам аналитиков, сейчас если и приходится рассчитывать на восстановление рынка ПК, то не ранее начала следующего года.

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Источник изображения: Seagate Technology

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

По крайней мере, коррекция складских запасов в сегменте аппаратного обеспечения займёт ещё не менее двух кварталов, но даже к концу года говорить о формировании условий для восстановления рынка нельзя будет со стопроцентной уверенностью, как считают представители Morgan Stanley. Экспертов дополнительно смущает отсутствие уверенности в скором появлении положительной тенденции в прогнозах самих участников рынка типа той же Seagate.

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ark-bak
06:00
Воду ставим и проблем нет. А то гонят вхлам на понтовом воздухе-вот результат. У оверов сгоревшей камень не новость, особенно у тех, которых перечислили в статье; они их стопка и получают.
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FelsheR-BAN100805
05:59
если съесть укроп - тоже гавно выйдет Вот видно, что настоящий свинопатриот пришёл, говном воюющий. Больше то, на 404, своего ничего нет.
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Бот_Пригожина_308
05:57
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FelsheR-BAN100805
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Все правильно, надо бы тябя натянуть за ципсошные статейки.
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Evgen100
05:56
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