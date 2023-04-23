Кризис продлится ещё не менее двух кварталов.

Для представителей Morgan Stanley, как выясняется, публикация компанией Seagate Technology квартальной отчётности, которая разочаровала инвесторов, оказалась достаточным для ухудшения собственных прогнозов сигналом. По словам аналитиков, сейчас если и приходится рассчитывать на восстановление рынка ПК, то не ранее начала следующего года.

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Источник изображения: Seagate Technology

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По крайней мере, коррекция складских запасов в сегменте аппаратного обеспечения займёт ещё не менее двух кварталов, но даже к концу года говорить о формировании условий для восстановления рынка нельзя будет со стопроцентной уверенностью, как считают представители Morgan Stanley. Экспертов дополнительно смущает отсутствие уверенности в скором появлении положительной тенденции в прогнозах самих участников рынка типа той же Seagate.