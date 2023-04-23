Для представителей Morgan Stanley, как выясняется, публикация компанией Seagate Technology квартальной отчётности, которая разочаровала инвесторов, оказалась достаточным для ухудшения собственных прогнозов сигналом. По словам аналитиков, сейчас если и приходится рассчитывать на восстановление рынка ПК, то не ранее начала следующего года.
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По крайней мере, коррекция складских запасов в сегменте аппаратного обеспечения займёт ещё не менее двух кварталов, но даже к концу года говорить о формировании условий для восстановления рынка нельзя будет со стопроцентной уверенностью, как считают представители Morgan Stanley. Экспертов дополнительно смущает отсутствие уверенности в скором появлении положительной тенденции в прогнозах самих участников рынка типа той же Seagate.