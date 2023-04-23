Более чем в 800 раз больше среднестатистического сотрудника.

Опубликованная компанией Google отчётность, как сообщает CNBC, позволяет установить, что возглавляющий это подразделение холдинга Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) за свою работу в прошлом году в общей сложности получил $226 млн вознаграждения, причём его базовая зарплата не менялась с 2020 года и составила умеренные $2 млн. Остальная часть суммы состояла из компенсационных выплат в виде акций корпорации, а $6 млн он получил в качестве компенсации затрат на обеспечение личной безопасности.

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Источник изображения: Getty Images

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Прочие руководители Alphabet и Google за прошлый год получили от $22 до $35 млн в виде акций. Медианный доход сотрудника Google при этом оказался более чем в 800 раз меньше, чем у главы корпорации. Для компании, которая ради экономии затрат в январе объявила о намерениях сократить около 12 000 сотрудников, подобный разрыв в уровне оплаты труда вряд ли может быть оправдан с точки зрения социальной справедливости.