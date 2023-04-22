Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские производители чипов готовы до 50% оборудования закупать у отечественных поставщиков
В 2021 году эта доля не превышала 21%.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Как сообщает Nikkei Asian Review, в прошлом году в Китае было закуплено оборудования для производства чипов на сумму $7,5 млрд, за пять лет эта сумма выросла в шесть раз. Материалов для изготовления полупроводниковых компонентов в прошлом году китайские производители закупили на $9 млрд, в три раза больше, чем в 2017 году. Многие поставщики оборудования для производства чипов за этот период свою выручку увеличили в пять или шесть раз.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Уже в прошлом году до 35% закупок оборудования китайскими производителями чипов приходилось на отечественную продукцию, тогда как годом ранее эта доля не превышала 21%. В текущем году до половины всех заказов в этой сфере будет приходиться на оборудование китайского производства. Уже третий год подряд КНР остаётся крупнейшим покупателем литографического оборудования, даже ведущие американские поставщики зарабатывают здесь до 30% своей выручки, и в текущем году рассчитывают на её рост, хотя ассортимент поставок и придётся пересмотреть из-за экспортных ограничений США. Для японских поставщиков оборудования Китай тоже является важным рынком, хотя им тоже предстоит построиться под изменения в санкциях.

#полупроводники #литографическое производство #китай #китайские производители #импортозамещение
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лёгкость создания фирм-однодневок в Гонконге способствовала росту экспорта санкционной электроники в Россию
Давление США на Китай выгодно южнокорейским производителям микросхем памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
12
Российский БПЛА "Ланцет-3" взорвал патрульное судно Украины под Запорожьем, инцидент попал на камеру
5
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
70
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
19
8 лучших видеокарт для недорогих игровых компьютеров в 2023 году — практичная экономия
1
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
11
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
56
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
22
Рассмотрим один из основных способов обновления BIOS на персональном компьютере
10
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 2
6

Сейчас обсуждают

Kenniover
08:28
Соглашусь полностью,ничтожная разница в результатах,споры о качестве вентилей,основания,пайки общего размера....всё это так мелко и не стоит нервов...ну немного качественней и дороже в 2 раза,я так хо...
Как блогеры жонглируют результатами тестов
Severnaya
08:28
х800 в раза 2 быстрее 6600
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
All_C
08:23
Что ты несешь? 3050 отличается от 3060 как небо и земля. Никаким андервольтом нельзя получить и примерно похожие показатели
NVIDIA уже прекращает производство RTX 4070 - спустя неделю после выхода
Павел Хамлов
08:22
Чимбал, ты забыл файл лицензии приложить в репозиторий. Нарушаешь.
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 2
All_C
08:21
У меня нет возможности потратить 80к₽+/1к$+. Но есть возможность потратить 40-60к. Что мне взять? Неужели 3060ti?
NVIDIA уже прекращает производство RTX 4070 - спустя неделю после выхода
All_C
08:18
А электрички не ездят? Или не будут ездить?
Илон Маск убеждён, что через 20 лет машины с ДВС будут интересовать только коллекционеров
All_C
08:18
Скоро будут аккумуляторы, которым не страшен мороз. Неизвестно, достигнут ли они удельной плотности потенциальной энергии бензина или дизеля, но то, что она будет только возрастать - очевидное предска...
Илон Маск убеждён, что через 20 лет машины с ДВС будут интересовать только коллекционеров
FelsheR-BAN100804
08:17
Пусть бухими летают и не ноют, не в Кореи.))
ВВС США пожаловались на агрессивное поведение и экстремальные маневры российских Су-35 в Сирии
Павел Гречко
08:17
Только не освобождён, а захвачен. Не путай.
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Kasyan
08:02
Как же забавно, что ты говоришь про RTX 4070 ti, но показываешь обычную RTX 4070! Ну давай глянем на её производительность! Честно говоря не очень. Не понадобится дополнительная память говоришь?! lol...
Как NVIDIA умудряется продавать не самые лучшие видеокарты, и почему флагманы AMD никто не берёт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем