В 2021 году эта доля не превышала 21%.

Как сообщает Nikkei Asian Review, в прошлом году в Китае было закуплено оборудования для производства чипов на сумму $7,5 млрд, за пять лет эта сумма выросла в шесть раз. Материалов для изготовления полупроводниковых компонентов в прошлом году китайские производители закупили на $9 млрд, в три раза больше, чем в 2017 году. Многие поставщики оборудования для производства чипов за этот период свою выручку увеличили в пять или шесть раз.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Уже в прошлом году до 35% закупок оборудования китайскими производителями чипов приходилось на отечественную продукцию, тогда как годом ранее эта доля не превышала 21%. В текущем году до половины всех заказов в этой сфере будет приходиться на оборудование китайского производства. Уже третий год подряд КНР остаётся крупнейшим покупателем литографического оборудования, даже ведущие американские поставщики зарабатывают здесь до 30% своей выручки, и в текущем году рассчитывают на её рост, хотя ассортимент поставок и придётся пересмотреть из-за экспортных ограничений США. Для японских поставщиков оборудования Китай тоже является важным рынком, хотя им тоже предстоит построиться под изменения в санкциях.