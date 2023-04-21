Весь вопрос в том, кем себя сейчас считает Tesla.

Уже под занавес квартального отчётного мероприятия Tesla Илон Маск (Elon Musk) сделал одно любопытное заявление, которое имело отношение к его рассуждениям о возможности продавать электромобили почти по себестоимости, а деньги в дальнейшем зарабатывать на программных сервисах или страховке. Автомобильный рынок, по его словам, функционирует на таких условиях, при которым новичкам очень сложно добиться успеха.

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Источник изображения: Tesla

«Старожилы», как утверждает Маск, захватывают рынок за счёт продажи машин по низкой стоимости, а затем зарабатывают на продаже дорогих запчастей. Ситуация знакома по модели продаж бритвенных систем, когда станок стоит недорого, а стоимость сменных кассет, которые нужны для его дальнейшей эксплуатации, неоправданно высока.

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Новичкам в этих условиях просто сложно прижиться, и сейчас для них появляется уникальная возможность заслужить своё место под солнцем за счёт электрификации и автопилота. Первая тенденция ставит всех участников в относительно схожие стартовые условия. Вторая даёт возможность предложить более совершенное программное обеспечение клиентам и в дальнейшем зарабатывать на нём. Странно в этом объяснении только то, что Tesla сперва должна была вести себя как новичок, но в дальнейшем начнёт злоупотреблять доминирующим положением, просто вместо продажи запчастей будет зарабатывать на программном обеспечении. Сейчас опцию FSD она оценивает в $15 000, а на некоторых рынках это почти половина стоимости нового электромобиля.