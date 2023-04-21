Уже под занавес квартального отчётного мероприятия Tesla Илон Маск (Elon Musk) сделал одно любопытное заявление, которое имело отношение к его рассуждениям о возможности продавать электромобили почти по себестоимости, а деньги в дальнейшем зарабатывать на программных сервисах или страховке. Автомобильный рынок, по его словам, функционирует на таких условиях, при которым новичкам очень сложно добиться успеха.
реклама
«Старожилы», как утверждает Маск, захватывают рынок за счёт продажи машин по низкой стоимости, а затем зарабатывают на продаже дорогих запчастей. Ситуация знакома по модели продаж бритвенных систем, когда станок стоит недорого, а стоимость сменных кассет, которые нужны для его дальнейшей эксплуатации, неоправданно высока.
Новичкам в этих условиях просто сложно прижиться, и сейчас для них появляется уникальная возможность заслужить своё место под солнцем за счёт электрификации и автопилота. Первая тенденция ставит всех участников в относительно схожие стартовые условия. Вторая даёт возможность предложить более совершенное программное обеспечение клиентам и в дальнейшем зарабатывать на нём. Странно в этом объяснении только то, что Tesla сперва должна была вести себя как новичок, но в дальнейшем начнёт злоупотреблять доминирующим положением, просто вместо продажи запчастей будет зарабатывать на программном обеспечении. Сейчас опцию FSD она оценивает в $15 000, а на некоторых рынках это почти половина стоимости нового электромобиля.