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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Лёгкость создания фирм-однодневок в Гонконге способствовала росту экспорта санкционной электроники в Россию
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В особых экономических условиях с множеством льгот Гонконг существует с 1841 года, когда он ещё находился под властью Великобритании. Получив тогда статус «свободного порта» с беспошлинной торговлей, Гонконг и по сей день формирует выгодные для ведения бизнеса условия. Как поясняет Nikkei Asian Review, это в значительной степени способствовало тому, что значительные объёмы экспорта попадающей под санкции США электроники направлялись с прошлого года в Россию именно через гонконгские компании.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Как поясняет источник, в Гонконге достаточно просто основать компанию, директор которой может оставаться единственным сотрудником и акционером. На это уйдёт всего несколько дней и от $611 до $1656 затрат, в Гонконге широко развит бизнес по предоставлению соответствующих услуг. Если по итогам 2021 года в Японии было зарегистрировано 1,78 млн компаний, то Гонконг отставал от неё не так сильно с 1,38 млн компаний, причём численность населения последнего была в 17 раз меньше.

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Поскольку вопрос экспортных санкций сейчас встаёт остро, для властей Гонконга важно сохранить какую-то репутацию и не слишком ухудшить условия для ведения бизнеса. По словам экспертов, в Гонконге не так хорошо налажен контроль за экспортом продукции, которая стала целью санкций США и их союзников в отношении России, но при этом по ряду отраслей этот контроль осуществляется гораздо эффективнее — в сфере оборота химического, биологического или ядерного оружия, например.

#полупроводники #россия #сша #санкции #гонконг
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