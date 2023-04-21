Таможня даёт добро почти всегда.

В особых экономических условиях с множеством льгот Гонконг существует с 1841 года, когда он ещё находился под властью Великобритании. Получив тогда статус «свободного порта» с беспошлинной торговлей, Гонконг и по сей день формирует выгодные для ведения бизнеса условия. Как поясняет Nikkei Asian Review, это в значительной степени способствовало тому, что значительные объёмы экспорта попадающей под санкции США электроники направлялись с прошлого года в Россию именно через гонконгские компании.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Как поясняет источник, в Гонконге достаточно просто основать компанию, директор которой может оставаться единственным сотрудником и акционером. На это уйдёт всего несколько дней и от $611 до $1656 затрат, в Гонконге широко развит бизнес по предоставлению соответствующих услуг. Если по итогам 2021 года в Японии было зарегистрировано 1,78 млн компаний, то Гонконг отставал от неё не так сильно с 1,38 млн компаний, причём численность населения последнего была в 17 раз меньше.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Поскольку вопрос экспортных санкций сейчас встаёт остро, для властей Гонконга важно сохранить какую-то репутацию и не слишком ухудшить условия для ведения бизнеса. По словам экспертов, в Гонконге не так хорошо налажен контроль за экспортом продукции, которая стала целью санкций США и их союзников в отношении России, но при этом по ряду отраслей этот контроль осуществляется гораздо эффективнее — в сфере оборота химического, биологического или ядерного оружия, например.