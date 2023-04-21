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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Давление США на Китай выгодно южнокорейским производителям микросхем памяти
Они смогут укрепить свои позиции на рынке за счёт устранения конкуренции.
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До сих пор нам приходилось слышать преимущественно жалобы южнокорейских производителей памяти на американские санкции против Китая, поскольку они мешали первым развивать своё производство на территории КНР. По данным Bloomberg, сейчас SK hynix примерно половину всех микросхем памяти типа DRAM выпускает в Китае, но к концу десятилетия под давлением санкций США эта доля может сократиться до 40%.

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Источник изображения: SK hynix

Если же говорить о доле китайских производителей на мировом рынке памяти, то специалисты TrendForce предсказывают её планомерное сокращение в результате санкций США и их союзников. В сегменте DRAM доля китайских компаний достигнет 14% в этом году и далее будет только снижаться, в сегменте NAND китайские производители во главе с YMTC достигнут пика в 31% по итогам текущего года, а дальше тоже будут только терять позиции.

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При этом корейские производители микросхем типа DRAM завершат этот год с долей в 64%, которая увеличится впервые за долгие годы, а доля корейских производителей NAND в этом году достигнет 33%, чтобы уже к 2025 году вырасти до 43%. При этом представители Bloomberg вовсе не предлагают считать китайских производителей памяти обречёнными. Просто на освоение передовых технологий производства микросхем DRAM с использованием только отечественного оборудования им потребуется ещё от пяти до десяти лет, за которые западные конкуренты уйдут вперёд.

#аналитика #полупроводники #сша #китай #санкции #nand #dram
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