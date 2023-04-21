Половина разницы вернулась в прайс-лист.

Седьмого апреля компания Tesla снизила стоимость электромобилей Model S и Model X для американских клиентов на $5000, хотя в прошлом году она их неоднократно повышала. На этой неделе производитель решил отменить половину этого снижения, подняв стоимость обеих моделей на $2500. По всей видимости, столь поспешная отмена раннего решения была обусловлена недовольством инвесторов, которые после известий о снижении нормы прибыли Tesla стали терять интерес к её ценным бумагам, и курс последних упал на 10%.

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Источник изображения: Tesla

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Следует признать, что такая коррекция цен особой погоды с точки зрения влияния на финансовые показатели Tesla не делает, ведь Model X и Model S сообща формируют лишь менее 5% всей производственной программы. Возможно, Tesla подвергла цены коррекции с оглядкой на практические нюансы работы программы субсидирования продаж электромобилей в США, хотя обе модели под её действие всё равно не попадают из-за относительно высокой начальной цены.