Седьмого апреля компания Tesla снизила стоимость электромобилей Model S и Model X для американских клиентов на $5000, хотя в прошлом году она их неоднократно повышала. На этой неделе производитель решил отменить половину этого снижения, подняв стоимость обеих моделей на $2500. По всей видимости, столь поспешная отмена раннего решения была обусловлена недовольством инвесторов, которые после известий о снижении нормы прибыли Tesla стали терять интерес к её ценным бумагам, и курс последних упал на 10%.
реклама
Следует признать, что такая коррекция цен особой погоды с точки зрения влияния на финансовые показатели Tesla не делает, ведь Model X и Model S сообща формируют лишь менее 5% всей производственной программы. Возможно, Tesla подвергла цены коррекции с оглядкой на практические нюансы работы программы субсидирования продаж электромобилей в США, хотя обе модели под её действие всё равно не попадают из-за относительно высокой начальной цены.