Вчерашняя квартальная отчётная конференция Tesla была традиционно богата на высказывания главы компании Илона Маска (Elon Musk). Отвечая на очередной вопрос аналитиков, он призвал не делить рынок автомобилей на машины с ДВС и электромобили. Как убеждён глава Tesla, все автомобили со временем перейдут на электротягу, об этом он уже заявлял неоднократно.
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«Если предположить, что цивилизация сохранится через 20 лет, на машины с ДВС мы будем смотреть так же, как на транспортные средства с двигателями внешнего сгорания, примером которых являются паровые двигатели», — игриво заметил Илон Маск. Такие транспортные средства до сих пор существуют, как добавил миллиардер. Ими интересуются коллекционеры, и машины на бензине в будущем ждёт та же участь.