Подобно паровозам в настоящем времени.

Вчерашняя квартальная отчётная конференция Tesla была традиционно богата на высказывания главы компании Илона Маска (Elon Musk). Отвечая на очередной вопрос аналитиков, он призвал не делить рынок автомобилей на машины с ДВС и электромобили. Как убеждён глава Tesla, все автомобили со временем перейдут на электротягу, об этом он уже заявлял неоднократно.

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Источник изображения: Tesla

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«Если предположить, что цивилизация сохранится через 20 лет, на машины с ДВС мы будем смотреть так же, как на транспортные средства с двигателями внешнего сгорания, примером которых являются паровые двигатели», — игриво заметил Илон Маск. Такие транспортные средства до сих пор существуют, как добавил миллиардер. Ими интересуются коллекционеры, и машины на бензине в будущем ждёт та же участь.