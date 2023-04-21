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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск убеждён, что через 20 лет машины с ДВС будут интересовать только коллекционеров
Подобно паровозам в настоящем времени.
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Вчерашняя квартальная отчётная конференция Tesla была традиционно богата на высказывания главы компании Илона Маска (Elon Musk). Отвечая на очередной вопрос аналитиков, он призвал не делить рынок автомобилей на машины с ДВС и электромобили. Как убеждён глава Tesla, все автомобили со временем перейдут на электротягу, об этом он уже заявлял неоднократно.

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Источник изображения: Tesla

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«Если предположить, что цивилизация сохранится через 20 лет, на машины с ДВС мы будем смотреть так же, как на транспортные средства с двигателями внешнего сгорания, примером которых являются паровые двигатели», — игриво заметил Илон Маск. Такие транспортные средства до сих пор существуют, как добавил миллиардер. Ими интересуются коллекционеры, и машины на бензине в будущем ждёт та же участь.

#tesla #илон маск #электромобили #электромобили tesla #двс
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Серегарус
09:29
но в отличие от "электричек" они будут ездить)))
Илон Маск убеждён, что через 20 лет машины с ДВС будут интересовать только коллекционеров
Manager
09:28
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