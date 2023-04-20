7-нм техпроцесс довольствовался 20%.

В прошлом полугодии, как могут помнить наши постоянные читатели, спрос на 7-нм компоненты TSMC заметно упал, а потому компания даже сократила на 10% ($4 млрд) свои капитальные расходы по итогам всего 2022 года. По итогам первого квартала текущего года выяснилось, что реализация 5-нм компонентов приносила TSMC около 31% всей выручки, а на втором месте оказалась 7-нм технология и её производные с 20% выручки.

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Источник изображения: TSMC

По следующей таблице легко отследить, что за прошедший год эти техпроцессы с точки зрения формирования выручки TSMC буквально «поменялись местами», ибо в первом квартале прошлого года 7-нм техпроцесс доминировал и обеспечивал компанию 30% всей выручки.

Источник изображения: TSMC

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Дополнительно стоит отметить, что с 11 до 12% выросла доля выручки, обеспечиваемая 28-нм компонентами, а доля 65-нм техпроцесса выросла с 5 до 6%. Спрос на соответствующие компоненты остаётся высоким, поскольку они активно применяются в той же автомобильной электронике. В совокупности, 7-нм и 5-нм техпроцессы формируют 51% выручки TSMC, подобная пропорция сохраняется уже несколько кварталов подряд.