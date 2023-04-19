Если в прошлом году Tesla просила за вариант Model Y Long Range около $66 000, то после очередного снижения цен на этой неделе американцам этот кроссовер предлагается по цене от $49 990, а базовая полноприводная версия машины вообще оценивается в $46 990. По сути, из трёх предлагаемых в США версий Tesla Model Y на этой неделе по $3000 скинула со своих ценников каждая.
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Базовый вариант Tesla Model 3 подешевел на $2000 до $39 990, но этот шаг со стороны Tesla как раз объясняется тем, что с 18 апреля размер предоставляемый властями США субсидии на эту модификацию электромобиля сократился с $7500 до $3750, поскольку машина комплектуется тяговой батареей китайского производства и не может претендовать на полный размер субсидии. Tesla компенсировала это изменения хотя бы отчасти за счёт предоставления прямой скидки в размере $2000.