По информации Bloomberg, квартальный отчёт нидерландского производителя литографических сканеров ASML воодушевил инвесторов на фоне заявления главы компании Петера Веннинка (Peter Wennink) о наличии у неё портфеля заказов на сумму почти 39 млрд евро. Если учесть, что доля китайских клиентов в этом объёме заказов достигает 20%, их выполнение способно принести поставщику около 5 млрд евро выручки.
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В прошлом квартале на долю китайских клиентов ASML приходилось около 8% выручки, и даже в условиях усугубления экспортных ограничений руководство компании рассчитывает на её рост. В случае необходимости она готова подавать заявку на получение экспортной лицензии, позволяющей поставлять оборудование для иммерсионной литографии в КНР.
В первом квартале ASML выручила 6,74 млрд евро, на 91% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла почти в три раза до 1,96 млрд евро, а норма прибыли достигла 50,6%. Все эти показатели были выше ожиданий рынка, и во втором квартале ASML также ожидает некоторого роста выручки до 7 млрд евро в самом оптимистичном варианте развития событий. Клиенты компании испытывают трудности с реализацией накопившихся складских заказов, но у ASML во многих сегментах рынка просто нет конкурентов, поэтому руководство компании с уверенностью смотрит в будущее.