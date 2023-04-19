В октябре прошлого года власти США решили ужесточить контроль за экспортом в Китай оборудования, позволяющего выпускать определённый ассортимент полупроводниковых компонентов. Подобные санкции собираются в скором времени ввести Япония и Нидерланды, которые являются крупными игроками в этом сегменте, но при этом сильно зависят от китайского рынка. Как отмечает Nikkei Asian Review, внимание западных компаний к проходящей в Китае 25-й Конференции производителей интегральных микросхем говорит об их стремлении сохранить присутствие на местном рынке.
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Американские компании Applied Materials, Lam Research и KLA, которые в октябре жаловались на угрозу сокращения выручки на сотни миллионов долларов из-за потери доступа к китайскому рынку по ряду товарных позиций, числятся среди спонсоров китайского мероприятия. Европейские поставщики оборудования представлены на конференции компанией Siemens.
В прошлом году Китай сократил затраты на закупку оборудования для выпуска чипов на 5% не только из-за санкций, но и в силу влияния ковидных ограничений. Даже это не помешало стране оставаться в лидерах по закупкам такого оборудования. Понятно, что поставщики просто не хотят терять такой крупный рынок.