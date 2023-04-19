Агентство Bloomberg вчера лаконично сообщило, что авторы законопроекта о субсидировании европейской полупроводниковой промышленности утвердили его содержание в том варианте, который будет вынесен на голосование в Европарламент и затем будет утверждаться каждой из стран этого блока. В общей сложности власти Евросоюза собираются выделить на поддержку местной полупроводниковой отрасли 43 млрд евро.
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Как подчеркнул глава комитета по внутреннему рынку Европы Тьерри Бретон (Thierry Breton), правительство ставит перед собой цель удвоение доли региональных производителей чипов на мировом рынке до 20% к концу десятилетия. Средства фонда будут выделяться и на выпуск самых передовых с технологической точки зрения чипов на территории Европы. Некоторые дебаты были развёрнуты вокруг источников финансирования этой программы, поскольку до 400 млн евро изначально предлагалось взять из другого фонда, финансирующего исследования и разработки, но в итоговом варианте законопроекта эти средства были выделены из других источников, и теперь обделять учёных финансовой поддержкой не придётся.