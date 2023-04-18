Агентство Reuters чутко улавливает заявления руководителей компаний, производящих автомобили, которые в эти дни звучат с полей профильной выставки в Шанхае. Китайский рынок давно стал крупнейшим в мире как для машин с ДВС, так и для электромобилей, причём некоторые производители убеждены, что местные покупатели уже готовы использовать машину на электротяге в качестве своего основного и порой единственного средства передвижения.
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Операционный директор Nissan Motor Ашвани Гупта (Ashwani Gupta) на мероприятии в Китае заявил, что он уже придерживается такой точки зрения на предпочтение местных покупателей, и потому к 2030 году его компания доведёт долю электромобилей до 80% моделей, предлагаемых в КНР. До 2026 года Nissan обязуется вывести на местный рынок семь новых моделей, в составе силовой установки которых в том или ином виде будет присутствовать тяговый электродвигатель. Для Nissan, по его словам, самой сложной задачей будет сделать свои электромобили конкурентоспособными по цене на фоне продукции китайских брендов.