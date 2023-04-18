И позволит компании укрепить свои позиции на местном рынке дорогих смартфонов.

Как отмечает CNBC, во время своего визита в Индию Тим Кук (Tim Cook) сегодня открыл первый фирменный магазин Apple в престижном районе Мумбаи. Глава компании воспользовался случаем, чтобы назвать этот индийский город одним из самых энергоэффективных мест на планете. По данным Кука, новый магазин Apple в Мумбаи полностью обеспечивается электроэнергией из возобновляемых источников — надо понимать, за счёт использования солнечных батарей.

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Источник изображения: Getty Images

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Вообще, Apple ставит перед собой одни из самых агрессивных на рынке целей по отказу от использования ископаемых источников энергии не только в торговой деятельности, но и в производственной, включая своих поставщиков. Просто для торговой точки в Мумбаи такую энергонезависимость было организовать проще всего. Новый магазин призван помочь Apple укрепить свои позиции на растущем рынке смартфонов стоимостью более $400 за штуку. Они хоть и занимают 10% индийского рынка в штучном выражении, отвечают за 35% в показателях выручки. До пандемии доля таких смартфонов в натуральном выражении не превышала 4%, так что фирменный магазин Apple открылся в Индии весьма своевременно. Второй будет открыт в четверг в столичном Нью-Дели.