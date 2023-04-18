И воевать с Tesla при помощи снижения цен компания не собирается.

Дочерняя марка Polestar является люксовым подразделением Volvo, а последняя уже несколько лет принадлежит китайской Geely и делит с ней платформы, в том числе и электрические. В прошлом году Polestar удалось реализовать 50 000 автомобилей, в этом году она собирается выйти на объём в 80 000 проданных машин. Как сообщает Reuters со ссылкой на руководителей бренда, с 2024 года Polestar наладит сборку электромобилей в Южной Каролине на местном предприятии.

реклама

Источник изображения: Polestar

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Машины американской сборки будут продаваться на местном рынке, что позволит продукции Polestar такого происхождения участвовать в программе субсидирования. Кроме того, их поставки будут налажены в Европу, поскольку ради объёмов американских продаж строить новое предприятие было бы нецелесообразно. В США в следующем году начнётся сборка электромобилей Polestar 3. Представленный сегодня Polestar 4 (на фото выше) компания начнёт собирать в Китае, хотя он будет предлагаться со следующего года и в США. О планах по локализации данной модели руководство марки ничего не сообщает.