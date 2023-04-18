Дочерняя марка Polestar является люксовым подразделением Volvo, а последняя уже несколько лет принадлежит китайской Geely и делит с ней платформы, в том числе и электрические. В прошлом году Polestar удалось реализовать 50 000 автомобилей, в этом году она собирается выйти на объём в 80 000 проданных машин. Как сообщает Reuters со ссылкой на руководителей бренда, с 2024 года Polestar наладит сборку электромобилей в Южной Каролине на местном предприятии.
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Машины американской сборки будут продаваться на местном рынке, что позволит продукции Polestar такого происхождения участвовать в программе субсидирования. Кроме того, их поставки будут налажены в Европу, поскольку ради объёмов американских продаж строить новое предприятие было бы нецелесообразно. В США в следующем году начнётся сборка электромобилей Polestar 3. Представленный сегодня Polestar 4 (на фото выше) компания начнёт собирать в Китае, хотя он будет предлагаться со следующего года и в США. О планах по локализации данной модели руководство марки ничего не сообщает.