Не дожидаясь подачек из центрального бюджета?

Помимо централизованных инициатив по поддержке национальной полупроводниковой отрасли, как сообщает Reuters, в Китае создаются региональные фонды для субсидирования строительства и расширения профильных предприятий в конкретной местности. По информации издания Securities Times, в провинции Гуандун учреждён фонд с капиталом $4,37 млрд, средства которого будут направлены на развитие локальной полупроводниковой промышленности.

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Источник изображения: Reuters

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Кажущаяся на первый взгляд внушительной сумма выделена на срок 17 лет, за счёт средств этого фонда местные власти рассчитывают субсидировать локальный выпуск чипов для автопрома и оборудования для обработки материалов, используемых при изготовлении полупроводниковых компонентов. Это уже второй этап функционирования профильного фонда в Гуандуне. Первый этап позволил с 2021 года привлечь инвестиции в капитал 102 компаний на общую сумму $4,5 млрд. Из этих компаний 19 штук планируют выйти на публичное размещение акций в 2023 и 2024 годах.