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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Натриевые аккумуляторы CATL дебютируют в электромобилях Chery
Они будут более ёмкими и смогут заряжаться быстрее.
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Похоже, нет на свете такой силы, которая может остановить китайские компании, буквально каждый месяц создающие новые марки электромобилей и сопутствующей продукции. По информации DigiTimes, китайские гиганты Chery и CATL скооперировались для вывода на местный рынок тяговых батарей под маркой ENER-Q, которые будут использоваться в широком спектре моделей транспортных средств.

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Источник изображения: Chery

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Самая важная новость заключается в готовности компании CATL начать снабжать своими натрий-ионными тяговыми аккумуляторами именно компанию Chery. Выпуск батарей соответствующего типа CATL должна освоить в этом году. К достоинствам этого типа батарей можно отнести увеличенную плотность хранения электроэнергии и малое время зарядки в сочетании высоким эксплуатационным ресурсом. Остаётся лишь следить за новостями, чтобы понять, в каких моделях концерна Chery натриевые аккумуляторы появятся в первую очередь.

#электромобиль #аккумуляторы #catl #chery #натриевая батарея
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