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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Прибыль TSMC в первом квартале могла снизиться на 4,7%
Но выручка выросла на 3,6%, как считают аналитики.
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Компания TSMC отчитается о результатах деятельности в первом квартале только в четверг, но агентство Reuters уже обобщило прогнозы отраслевых аналитиков на эту тему. Они сходятся во мнении, что тайваньская компания в прошлом квартале получила прибыль не более $6,3 млрд, что на 5% меньше итогов аналогичного квартала предыдущего года. Выручка должна вырасти на 3,6% до $16,97 млрд.

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Источник изображения: Reuters

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Второй квартал для TSMC тоже будет не самым простым, поскольку к сезонному снижению спроса добавится проблема сохранения повышенных складских запасов. Зато уже в третьем квартале дела пойдут в гору, поскольку основные клиенты TSMC во второе полугодие смотрят с некоторым оптимизмом. На выручку компании должен благоприятно повлиять выход на рынок новых продуктов её клиентов. По мнению аналитиков Susquehanna, восстановление на полупроводниковом рынке будет L-образным, а TSMC на нём занимает достаточно выгодное конкурентное положение, поскольку Intel и Samsung клиентам компании пока не могут предложить внятных альтернатив с точки зрения контрактных услуг по изготовлению чипов.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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