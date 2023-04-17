А затраты растут с каждым днём.

Ещё в ноябре прошлого года компания Intel купила в окрестностях немецкого города Магдебург участок земли, на котором собиралась построить за 17 млрд евро предприятие по контрактному выпуску чипов для сторонних заказчиков. С тех пор, как поясняет Financial Times, многое изменилось, и теперь процессорный гигант никак не может согласовать с местными властями величину субсидий, которые они предоставят.

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Источник изображения: Intel

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По некоторым оценкам, смета проекта выросла до 30 млрд евро, и теперь вместо изначальных 6,8 млрд данных компания Intel претендует на 10 млрд евро субсидий. Власти Германии не готовы предоставлять их без особых условий, главным из которых является увеличение проектной мощности предприятия. Для Intel это является синонимом увеличения затрат, а она их как раз пыталась уменьшить за счёт субсидий, поэтому переговорный процесс пока не близится к успешному финалу. Впрочем, отказываться от строительства предприятия в Магдебурге Intel всё же не собирается.