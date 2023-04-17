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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году на открытии Computex выступит основатель NVIDIA
О возможном анонсе новых графических решений пока говорить преждевременно.
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Когда дела у AMD резко пошли в гору, генерального директора компании Лизу Су (Lisa Su) стали часто приглашать на различные отраслевые мероприятия, которые она открывала своими выступлениями. Успехи этого участника рынка не заставили организаторов Computex 2023 забыть об успехах другого своего выдающегося земляка — Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), бессменного главы и основателя компании NVIDIA. В этом году он удостоился чести выступить с речью на открытии выставки в Тайбэе, которая начнёт свою работу 29 мая.

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Источник изображения: NVIDIA, YouTube

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В пресс-релизе не значится повестка дня выступления генерального директора NVIDIA, но перечисляются недавние анонсы компании и демонстрации технологий. Это назначение само по себе не отменяет возможности выступления на мероприятии Лизы Су, но у компании AMD богатый опыт организации «параллельных презентаций», которые не были официально санкционированы администрацией Computex. Возможно, в своём нынешнем статусе глава AMD удостоится слова на основной сцене во время церемонии открытия.

#nvidia #тайвань #дженсен хуанг #computex
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