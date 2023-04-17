Нет сомнений, против кого готовы дружить эти страны.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва (Luiz Inacio Lula da Silva) во время встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином (Xi Jinping) на прошлой неделе заявил, что страны подписали ряд меморандумов, включая соглашение о сотрудничестве в сфере полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: Getty Images

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При этом президент южноамериканской страны подчеркнул, что не хотел бы ограничиваться появлением в Бразилии предприятия по производству чипов. По его словам, Бразилия полна решимости участвовать в совершенствовании соответствующих технологий. Помимо данной сферы, лидеры государств договорились о сотрудничестве в сфере мониторинга за состоянием экосистемы Амазонки и развёртывания в Бразилии сетей связи 5G. В последнем случае Huawei Technologies наверняка с энтузиазмом возьмётся за реализацию региональных проектов, ведь из стран, попадающих в сферу влияния США, оборудование Huawei неумолимо вытесняется.