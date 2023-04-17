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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Российская компания F+ tech показала смартфон и планшет на базе ОС «Аврора», которые будут собираться в Калининграде
Оба устройства войдут в «программно-аппаратный комплекс», а вот здесь уже есть вопросы.
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Российский производитель и распространитель электроники F+ tech представил смартфон R570 и планшет Life Tab Plus на базе ОС «Аврора» (по ссылкам доступны подробные характеристики). Их планируют оперативно внести в реестр отечественных продуктов для получения государственных льгот. Производство аппаратов будет налажено в Калининграде, там же они станут оснащаться российской операционной системой.

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Информацию о смартфоне и планшете на базе ОС «Аврора» опубликовало издание «Коммерсантъ». Журналисты напомнили, что раньше систему портировала дочерняя структура её разработчика «Ростелекома», но из-за ограниченных ресурсов ожидание адаптации ОС растягивалось до полугода. Также эксперты сомневаются, что новая схема сможет кардинально улучшить перспективы устройств F+ tech, поскольку до настоящего момента спрос на технику на базе «Авроры» оставался был низким.

Представленные планшет и смартфон позиционируются производителем как мобильное рабочее место для корпоративного и госсектора. На оба устройства будут устанавливаться антивирус «Лаборатории Касперского» и пакет «МойОфис». Производитель намерен позиционировать оба решения как программно-аппаратный комплекс (ПАК) и войти так в реестр Минцифры. Официальный комментарий разработчиков выглядит следующим образом: «В дальнейшем программный состав ПАК будет масштабироваться в зависимости от потребностей заказчика для замены решений зарубежных производителей».

Стремление добавить смартфон R570 и планшет Life Tab Plus на базе ОС «Аврора» именно как программно-аппаратный комплекс объясняется довольно просто. Само понятие ПАК было внесено Минцифры в реестр российского программного обеспечения только в конце 2022 года. Попавшим в реестр компания предоставляются льготы в виде снятия налога на прибыль, страховых взносов по ставке 7,6%, а также возможность продажи продукции без НДС. По данным Минцифры, сейчас в реестре есть более 16 тысяч позиций.

Журналисты «Коммерсанта» смогли уточнить у Минцифры, что оборудование F+ tech действительно может попасть в реестр, если будет соответствовать требованиям для ПАК. Глава совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев уточнил, что перед подачей в реестр Минцифры в качестве ПАК компании F+ tech придётся доказать, что данная версия ОС «Аврора» не может работать на другом устройстве.

«В определении ПАК записано, что таковым считается оборудование, чей софт и "железо" не может функционировать друг без друга», — рассказал Николай Комлев, добавив, что на первом этапе формирования реестра ПАК Минцифры «может принимать большинство заявок, а после его наполнения начать постепенно ужесточать требования».

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В самой же F+ tech уточнили, что устройства будут собираться на контрактных мощностях в Калининграде: «Текущие мощности позволяют F+ tech поставлять ежегодно более 500 тыс. ПАК».

#смартфоны #минцифры #ос аврора #f tech
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