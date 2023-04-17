Цена американских санкций слишком высока.

Издание Nikkei Asian Review приводит статистику, согласно которой решение Нидерландов и Японии присоединиться к санкциям США против Китая существенно повлияет на бизнес компаний, занимающихся поставками литографического оборудования в КНР. Нидерландский холдинг ASML, например, в 2022 году выручил в Китае более 21 млрд евро, эта страна была для него третьим по величине источником выручки после Тайваня и Южной Кореи с долей 13,8%.

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Источник изображения: Nikon

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США, к слову, довольствовались лишь четвёртым местом в рейтинге крупнейших клиентов ASML по географическому принципу. Для японских поставщиков оборудования китайский рынок ещё более важен. В прошлом году доля выручки Tokyo Electron и Nikon на китайском направлении достигла 28% от мировой. В 2021 году совокупная экспортная выручка японских поставщиков оборудования на направлении КНР выросла на 32% до $11,9 млрд и составила 39% мировой. По мнению некоторых японских аналитиков, местные компании начнут задумываться о поиске обходных путей поставок оборудования в Китай.