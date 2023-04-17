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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка Apple в Индии за год выросла в полтора раза до $6 млрд
iPhone остаётся самым популярным устройством в ценовом диапазоне свыше $365.
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Новая публикация Bloomberg позволяет понять, почему статистика торговли продукцией Apple в Индии привязана к концу марта. В этот период в стране завершается фискальный год, а Apple обязана отчитываться о результатах своей деятельности в регионе по закону, поэтому в прессе и появляются данные за предыдущий период.

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Источник изображения: Bloomberg

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Совокупная выручка Apple в Индии за 12 месяцев с марта 2022 года по март текущего выросла в полтора раза до $6 млрд. Формально, это лишь 2% совокупной выручки Apple, но для компании местный рынок интересен тем, что в стране начал увеличиваться средний класс, способный позволить себе покупку продукции данной марки. Примерно 700 млн человек в Индии пользуются смартфонами, и Apple может претендовать лишь на 4% этого рынка, но в сегменте устройств дороже $365 именно iPhone стал лидером рынка Индии в прошлом году. На этой неделе генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) должен открыть два первых фирменных магазина компании в Индии. Они должны стать для местных клиентов Apple одновременно и сервисными центрами, повышая степень доверия к марке.

#смартфоны #аналитика #apple #финансы #индия
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