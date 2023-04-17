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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC готова сократить заказы на поставку EUV-оборудования ASML
Спрос на компоненты падает, и оборудования для их выпуска нужно меньше.
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В конце прошлого года TSMC столкнулась со снижением спроса на выпускаемые ею компоненты для компьютеров и смартфонов, часть из которых производилась с использованием достаточно современных техпроцессов, подразумевающих применение EUV-оборудования. Как отмечает тайваньское издание DigiTimes, в настоящее время TSMC всерьёз размышляет о сокращении количества заказываемого у ASML оборудования для работы с EUV-литографией.

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Источник изображения: AFP

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По некоторым данным, снижение может измеряться 40%, и это будет первый в истории взаимодействия TSMC и ASML на направлении EUV-литографии подобный случай. В качестве альтернативы рассматривается задержка поставок оборудования, которое TSMC сейчас остро не требуется. По сути, для ASML последний вариант более предпочтителен, поскольку компания располагает длительной очередью на выполнение заказов, и просто перераспределит оборудование, которое изначально предназначалось для TSMC, в пользу других клиентов. При этом потерь в выручке наверняка удастся избежать.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #asml #euv
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