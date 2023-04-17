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По оценкам аналитиков, готовый к автономному передвижению автомобиль оказывается в пять раз дороже обычного такси, которым управляет исключительно человек. Обилие бортовых датчиков серьёзно увеличивает стоимость транспортных средств, подвергаемых автоматизации. Как отмечает Nikkei Asian Review, китайский стартап Allride.ai предлагает решить проблему за счёт переноса части датчиков на объекты придорожной инфраструктуры. Столбы, оснащённые лидарами, камерами высокого разрешения и передатчиками 5G, предлагается разместить на столбах вдоль дороги с интервалом 300 метров.

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Источник изображения: Allride.ai

Обобщая информацию о дорожной ситуации, такие комплексы датчиков могут исключать появление слепых зон. Обрабатывая информацию с датчиков на серверах, стартап предлагает пересылать необходимые для работы бортовых систем данные участникам движения. Количество бортовых датчиков можно уменьшить, упростив конструкцию и оставив на внешних поверхностях кузова лишь пару антенн, необходимых для приёма данных. Четвёртого уровня автономности управления при этом можно добиться с затратами, присущими третьему уровню.

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На первых порах система будет испытываться на транспортных средствах, перемещающихся по фиксированному маршруту в городах. Эксперименты будут запущены сразу в нескольких населённых пунктах Китая, включая Сучжоу. В принципе, системы активной помощи водителю на многих китайских автомобилях и так сильно зависят от наличия цифровых карт местности высокой точности, поэтому дополнительное обременение в виде датчиков на столбах для многих режимов эксплуатации не будет иметь решающего значения.