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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
LG Display пытается продать китайское предприятие в Гуанчжоу местным производителям
Выпускать LCD-панели стало невыгодно.
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Южнокорейским компаниям сложно конкурировать с китайскими производителями LCD-панелей, поэтому в прошлом году компания Samsung Display продала своё предприятие в Сучжоу китайскому гиганту CSOT, который является вторым по величине игроком местного рынка и подразделением TCL. Как сообщает Business Korea, компания LG Display тоже ищет покупателя для своего предприятия в Гуанчжоу, которое специализируется на выпуске ЖК-панелей для телевизионной техники. Этот бизнес приносит LG всё меньше прибыли, и его продажа позволила бы южнокорейской компании сосредоточиться на производстве OLED-панелей.

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Источник изображения: Business Korea

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Тем более, что у LG Display в Гуанчжоу уже есть профильное предприятие. Корейская компания занимает лидирующие позиции в сегменте OLED-панелей крупного размера, а её позиции на рынке LCD планомерно стремятся к единицам процентов. По крайней мере, в прошлом году оба корейских производителя сообща контролировали 4,6% рынка LCD-панелей, тогда как доля китайских производителей выросла с 65,5 до 70,4%. Сейчас для LG Display этот вид деятельности является убыточным, поэтому закономерно, что компания ищет покупателей на своё предприятие в Гуанчжоу.

#китайские производители #oled #lcd #lg display #жк-панели
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