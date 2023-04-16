Аналитики Morgan Stanley в преддверии череды квартальных отчётов участников компьютерного рынка предостерегли инвесторов от избыточного оптимизма, поскольку считают, что вызванный макроэкономическими неурядицами и последствиями пандемии кризис вряд ли достиг своей последней фазы, и сейчас находится где-то в пределах от 50 до 75% цикла.
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Такое мнение было сформировано авторами прогноза по результатам недавних опросов директоров по информационным технологиям крупных корпораций. Уже четвёртый раз подряд участники опроса ухудшают свой прогноз по темпам роста спроса на аппаратное обеспечение, руководители компаний до сих пор считают, что сохраняется высокий риск сокращения затрат на закупку оборудования. Определённый прогресс в борьбе со складскими излишками, впрочем, достигнут, как резюмируют специалисты Morgan Stanley. Ухудшить свои прогнозы по выручке и прибыли могут компании HP Inc., Logitech и Xerox, по их мнению.