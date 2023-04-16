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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Morgan Stanley: говорить о достижении дна компьютерным рынком преждевременно
Участники рынка ещё способны ухудшать собственные прогнозы.
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Аналитики Morgan Stanley в преддверии череды квартальных отчётов участников компьютерного рынка предостерегли инвесторов от избыточного оптимизма, поскольку считают, что вызванный макроэкономическими неурядицами и последствиями пандемии кризис вряд ли достиг своей последней фазы, и сейчас находится где-то в пределах от 50 до 75% цикла.

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Источник изображения: Getty Images

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Такое мнение было сформировано авторами прогноза по результатам недавних опросов директоров по информационным технологиям крупных корпораций. Уже четвёртый раз подряд участники опроса ухудшают свой прогноз по темпам роста спроса на аппаратное обеспечение, руководители компаний до сих пор считают, что сохраняется высокий риск сокращения затрат на закупку оборудования. Определённый прогресс в борьбе со складскими излишками, впрочем, достигнут, как резюмируют специалисты Morgan Stanley. Ухудшить свои прогнозы по выручке и прибыли могут компании HP Inc., Logitech и Xerox, по их мнению.

#аналитика #финансы #компьютерный рынок
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