Как отмечает сайт Electrek, испытания прототипа Tesla Cybertruck на аэродинамичность на открытой площадке позволили изучать не только характер работы щётки стеклоочистителя машины, но и впервые дали возможность взглянуть на открытую крышку переднего багажника. У автомобилей с ДВС эта часть конструкции кузова обычно называется капотом, но электромобили обладают более компактной силовой установкой, элементы которой распределены по шасси, а тяговая батарея спрятана под полом салона, поэтому в передней части у них достаточно свободного пространства, чтобы организовать отсек для хранения вещей.
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Для пикапа это вдвойне актуально, поскольку если крупные предметы он позволяет перевозить в кузове, то всякие мелочи приходится распределять по салону. Как позволяет судить фото не самого лучшего качества, у Tesla Cybertruck крышка переднего багажника конструктивно объединена с той частью кузова, которая у обычных машин с ДВС именуется фальшрадиаторной решёткой. Силовая установка электромобиля гораздо меньше нуждается в охлаждении набегающими потоками воздуха, поэтому вместо фальшрадиаторной решётки у пикапа Tesla Cybertruck сплошная панель из нержавеющей стали — как видно по фото, она конструктивно объединена с «капотом».