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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В США хотят запретить использование кранов китайского производства из-за опасений по поводу шпионажа
Чем дальше в лес — тем толще партизаны.
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Власти США уже запретили использование телекоммуникационного оборудования производства китайских компаний Huawei и ZTE, а также систем видеонаблюдения китайского производства из-за опасений по поводу утечки информации в пользу китайских спецслужб. Следующим шагом станет запрет на использование в портах США мостовых кранов китайского производства.

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В настоящее время, как поясняет Business Korea, китайская компания Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) контролирует около 80% рынка подобного подъёмного оборудования в США. Местные власти опасаются, что бортовые камеры и датчики современных кранов китайского производства могут быть использованы для передачи чувствительной информации китайским властям.

Источник изображения: Business Korea

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По информации источника, сейчас чиновники США прорабатывают вопрос о запрете на использование кранов иностранного производства в портах страны. Южная Корея приглядывается к действиям своего внешнеполитического союзника с оглядкой на высокую долю китайской продукции в данной сфере, поскольку в портах страны до 48,7% кранов тоже имеют китайское происхождения. Корейские власти готовятся вынести своё решение по вопросу в первой половине текущего года.

#сша #китай #санкции #южная корея #шпионаж
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