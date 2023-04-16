Чем дальше в лес — тем толще партизаны.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Власти США уже запретили использование телекоммуникационного оборудования производства китайских компаний Huawei и ZTE, а также систем видеонаблюдения китайского производства из-за опасений по поводу утечки информации в пользу китайских спецслужб. Следующим шагом станет запрет на использование в портах США мостовых кранов китайского производства.

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В настоящее время, как поясняет Business Korea, китайская компания Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) контролирует около 80% рынка подобного подъёмного оборудования в США. Местные власти опасаются, что бортовые камеры и датчики современных кранов китайского производства могут быть использованы для передачи чувствительной информации китайским властям.

Источник изображения: Business Korea

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По информации источника, сейчас чиновники США прорабатывают вопрос о запрете на использование кранов иностранного производства в портах страны. Южная Корея приглядывается к действиям своего внешнеполитического союзника с оглядкой на высокую долю китайской продукции в данной сфере, поскольку в портах страны до 48,7% кранов тоже имеют китайское происхождения. Корейские власти готовятся вынести своё решение по вопросу в первой половине текущего года.