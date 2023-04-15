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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple попытается оживить интерес к MacBook за счёт обновлённых моделей
Но в этом году они не получат 3-нм процессоров M3.
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Компания Apple опубликует полный отчёт о результатах деятельности в первом квартале только в начале мая, поэтому о произошедшем снижении выручки от реализации компьютеров Mac мы можем пока судить только по данным сторонних источников типа агентства IDC. Представители Bloomberg уверяют, что оживить спрос на свои ноутбуки Apple готовится при помощи выпуска обновлённых моделей, которые уже проходят тестирование.

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Источник изображения: Bloomberg

На уровне центральных процессоров изменений в характеристиках относительно существующих M2 пока не замечено. Новые ноутбуки по-прежнему оснащаются процессорами с восемью вычислительными и десятью графическими ядрами, причём первые в равной пропорции делятся на производительные и экономичные. Ноутбуки, судя по логам разработчиков, уже оснащаются операционной системой macOS 14, дебют которой состоится в начале июня. Объём оперативной памяти тестируемых ноутбуков достигает 8 Гбайт, а вот диагональ дисплея измеряется 15,3 дюйма. Разрешающая способность дисплея при этом позаимствована у 14-дюймового MacBook Pro. Возможно, в процессе тестирования сейчас находится обновлённая версия MacBook Air с 15-дюймовым дисплеем.

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Apple также планирует обновить 13-дюймовый вариант MacBook Air, 24-дюймовую версию iMac и 13-дюймовый вариант MacBook Pro. Разработка первого в истории Apple компьютера Mac Pro на базе процессоров собственного дизайна тоже ведётся, но с некоторым отставанием от первоначального графика. Как ожидается, в первой половине следующего года на рынок выйдут обновлённые MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми дисплеями, оснащёнными процессорами M3, которые будут выпускаться компанией TSMC по 3-нм технологии.

#apple #ноутбуки #apple m2 #apple macbook air
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