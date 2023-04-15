Первый квартал уже завершился, и хотя подробный отчёт о деятельности Tesla за этот период пока не опубликован, из предварительных данных уже известно, что объёмы продаж электромобилей данной марки замедлили рост. Неделю назад компания уже снизила цены на свою продукцию в США, а теперь очередь дошла и до ряда других географических рынков. Как сообщает Reuters, официальные цены на Tesla Model 3 и Model Y в Европе на этой неделе опустились на величину от 5 до 10%.
реклама
За пределами Европы цены подверглись коррекции в Сингапуре и Израиле. Если в первой из стран они опустились на величину до 5%, то базовая заднеприводная версия Tesla Model 3 в Израиле потеряла в цене сразу 25% по сравнению с январским уровнем. Свои шаги Tesla лаконично объяснила достижением экономии издержек за счёт расширения производства электромобилей. Илон Маск (Elon Musk) не раз повторял, что считает доступность электромобилей Tesla одним из приоритетных качеств, и когда он поэтапно повышал их стоимость в прошлом году, он не уставал повторять, что снизит цены, как только это станет возможным. Дефицит полупроводниковых компонентов в этом году отступил, а цены на сырьё для изготовления тяговых батарей снизились, так что условия для уценки электромобилей сложились благоприятные.