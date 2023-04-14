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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC пока не исключает дальнейшего повышения цен на свои услуги во втором полугодии
Затраты надо как-то отбивать.
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Основная часть новостей, связанных с планами и деятельностью TSMC, появится на следующей неделе, поскольку к среде компания должна будет отчитаться об итогах первого квартала. Тем не менее, тайваньский ресурс DigiTimes уже сейчас утверждает, что планы капитального строительства компании пересмотрены в сторону сокращения, поскольку спрос на продукцию полупроводниковой отрасли упал во многих отраслях мировой промышленности.

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Источник изображения: DigiTimes

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Это не мешает компании TSMC, по данным источника, рассматривать возможность повышения цен на свои услуги во второй половине текущего года. По всей видимости, оно будет выборочным и случится только на тех направлениях деятельности, где спрос на услуги TSMC отличается низкой эластичностью. Более вероятно, что подорожают услуги по выпуску чипов с использованием передовой литографии, ведь их предоставление требует от самой компании наибольших капитальных затрат, которые в условиях ускорения инфляции увеличились.

#финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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