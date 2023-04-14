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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Политика Германии в вопросе выпуска полупроводниковых компонентов не увязана с вопросами национальной безопасности
В конце концов, это же не танки.
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О намерениях неких компаний оборонного сектора заказать Intel выпуск компонентов по передовой технологии Intel 18A давно известно из многочисленных заявлений самой Intel, что демонстрирует заинтересованность властей США в использовании передовых технологических решений в сфере национальной безопасности. Как отмечает DigiTimes, в Германии особой связи между политикой в сфере производства полупроводников на территории страны и интересами оборонного ведомства нет.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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Считается, например, что будущее предприятие TSMC в Германии сосредоточится на выпуске 28-нм чипов, и заказчиками будут выступать преимущественно местные автопроизводители. GlobalFoundries в Дрездене уже выпускает 12-нм чипы, но на финансирование этой отрасли с точки зрения укрепления национальной безопасности власти Германии деньги пока не выделяют. При этом они готовы потратить до 100 млрд евро на нужды оборонной промышленности. В этом смысле подходы властей США и Германии к вопросу обеспечения национальной безопасности существенно разнятся.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #globalfoundries #германия #субсидии
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