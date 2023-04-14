И даже появление GeForce RTX 4070 вряд ли сразу переломит ситуацию.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Рыночный дебют видеокарт GeForce RTX 4070, по словам источников DigiTimes, не убедил партнёров NVIDIA наращивать объёмы выпуска видеокарт всего семейства GeForce RTX 40, в котором ещё в прошлом году были представлены более производительные модели.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Не исключено, что партнёры NVIDIA просто не спешат расставаться с запасами видеокарт предыдущего поколения по слишком низким ценам, а потому стараются придержать доступность более новых GeForce RTX 40 до момента снижения складских запасов готовой продукции до комфортного уровня. В этом отношении интересы партнёров NVIDIA могут расходиться с самой компанией, поскольку она стремится скорее протолкнуть на рынок более новые графические решения.