Рыночный дебют видеокарт GeForce RTX 4070, по словам источников DigiTimes, не убедил партнёров NVIDIA наращивать объёмы выпуска видеокарт всего семейства GeForce RTX 40, в котором ещё в прошлом году были представлены более производительные модели.
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Не исключено, что партнёры NVIDIA просто не спешат расставаться с запасами видеокарт предыдущего поколения по слишком низким ценам, а потому стараются придержать доступность более новых GeForce RTX 40 до момента снижения складских запасов готовой продукции до комфортного уровня. В этом отношении интересы партнёров NVIDIA могут расходиться с самой компанией, поскольку она стремится скорее протолкнуть на рынок более новые графические решения.