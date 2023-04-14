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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Партнёры NVIDIA не спешат увеличивать объёмы выпуска видеокарт серии GeForce RTX 40
И даже появление GeForce RTX 4070 вряд ли сразу переломит ситуацию.
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Рыночный дебют видеокарт GeForce RTX 4070, по словам источников DigiTimes, не убедил партнёров NVIDIA наращивать объёмы выпуска видеокарт всего семейства GeForce RTX 40, в котором ещё в прошлом году были представлены более производительные модели.

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Источник изображения: DigiTimes

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Не исключено, что партнёры NVIDIA просто не спешат расставаться с запасами видеокарт предыдущего поколения по слишком низким ценам, а потому стараются придержать доступность более новых GeForce RTX 40 до момента снижения складских запасов готовой продукции до комфортного уровня. В этом отношении интересы партнёров NVIDIA могут расходиться с самой компанией, поскольку она стремится скорее протолкнуть на рынок более новые графические решения.

#nvidia #видеокарты #ada lovelace #geforce rtx 4070 #geforce rtx 40
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