На этой неделе, как сообщает Reuters, компания Apple сделала очередной шаг к достижению углеродной нейтральности по всей цепочке поставок продукции и всему её жизненному циклу к 2030 году. В батареях своих устройств Apple к 2025 году компания обязуется перейти на использование исключительно кобальта, полученного из вторичных источников. В прошлом году доля кобальта из вторичных источников в продукции Apple выросла с 13 до 25% всего за 12 месяцев.
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К тому времени магнитные элементы устройств Apple будут использовать редкоземельные элементы только вторичного происхождения, а печатные платы собственной разработки перейдут на использование оловянного припоя и золотого покрытия из вторсырья. Сейчас материалы вторичной переработки обеспечивают Apple алюминием на две трети потребностей, почти на три четверти в случае редкоземельных элементов, а по вольфраму потребность покрывается на 95%.