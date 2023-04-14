Машина получила более динамичный облик.

Слухи о том, что компания Tesla в этом году должна выпустить обновлённый вариант электромобиля Model 3, ходили уже давно, машине приписывали наличие нового комплекта датчиков для бортовых систем активной помощи водителю. Издание Electrek обнаружило на задворках Reddit первое чёткое изображение такой машины без камуфляжной плёнки. Впрочем, пока достоверность идентификации этого электромобиля не гарантируется, хотя в общих очертаниях передней части машины угадывается какая-то преемственность по дизайну.

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Источник изображения: Reddit, Electrek

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Прежде всего, бросается в глаза видоизменённая передняя оптика, которая стала более узкой и придаёт машине агрессивный и стремительный облик. Судя по обстановке, данный экземпляр электромобиля был сфотографирован на каком-то складе, где он хранился под чехлом по соседству как минимум с ещё одной машиной. Кто-то из «диванных детективов» разглядел в глубине салона некий выступ в районе рулевого колеса на передней панели, который у обычных машин играет роль козырька для приборной панели. Напомним, что у Tesla Model 3 такой приборной панели сейчас нет, и вся информация выводится на центральный дисплей. Для производителя такая компоновка влечёт некоторую экономию себестоимости, поэтому вряд ли в новой версии Tesla отступит от этой идеи. Возможно, часть передней панели просто прикрыта чехлом вместе с рулевым колесом, на ранних прототипах это нередко делается ради маскировки.