В прошлом году, надо признать, КНР свои расходы сократила на 5%.

О динамике закупок производителями чипов технологического оборудования в прошлом году позволяет судить свежая статистика SEMI. Прежде всего, для отрасли в целом прошлый год ещё оставался периодом роста спроса на полупроводниковые компоненты, поэтому совокупные расходы на покупку оборудования для их производства выросли на 5% до $107,64 млрд.

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Источник изображения: SEMI

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Китай уже третий год подряд остаётся лидером, но по итогам прошлого он сократил расходы на 5% до $28,3 млрд. Тайвань уже дышит в спину со своими $26,82 млрд и 8% роста. Южная Корея хоть и сохраняет третье место, профильные расходы на фоне перепроизводства микросхем памяти сократила на 14% до $21,5 млрд. Серверная Америка, преимущественно США, на четвёртом месте отстаёт от Кореи где-то в два раза с $10,5 млрд расходов, но демонстрирует их рост сразу на 38%. Впрочем, лидером по динамике может считаться Европа, которая хоть и увеличила расходы на 93%, по факту потратила только $6,28 млрд и заняла шестое место в списке крупнейших покупателей оборудования для производства чипов. Все прочие страны в прошлом году на эти нужды потратили $5,95 млрд, увеличив свои затраты на 34%.