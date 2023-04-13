Потратив на соответствующие нужды рекордные $71,3 млн.

По информации Bloomberg, ссылающейся на данные государственных органов Тайваня, в марте объёмы экспорта в США оборудования для производства чипов выросли на 42,6% в годовом сравнении до рекордных $71,3 млн. На китайском же направлении поставки такого оборудования в денежном выражении упали на 33,7%.

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Источник изображения: ASML

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По всей видимости, тенденцию поддерживают два фактора. С одной стороны, американские производители обеспокоены уязвимостью Тайваня в контексте ухудшения отношений между КНР и США, а потому торопятся купить всё необходимое оборудование сейчас. С другой стороны, тайваньская компания TSMC и её партнёры могут закупать оборудование для организации производства чипов на двух строящихся предприятиях в Аризоне. Этим и объясняется рост затрат на эти нужды по сравнению с прошлым годом.